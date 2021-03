La 71esima edizione del festival della canzone avrà un sapore diverso. Ecco cosa succede e qual è l’atmosfera per le vie di Sanremo a poche ore dall’inizio della kermesse canora più importante d’Italia.

Per la prima volta nella storia al teatro Ariston non ci sarà il pubblico ad applaudire i cantanti in gara, i conduttori e le conduttrici della kermesse canora più importante del Paese. La pandemia ha colpito durante anche l’immortale festival di Sanremo.

L’atmosfera che si respira nella cittadina ligure non è quella di sempre anche se la voglia di tornare alla normalità e vivere dei momenti di spensieratezza è tanta.

L’atmosfera surreale nella città dei fiori

Il vuoto. Mancano poche ore al tanto atteso appuntamento con la 71esima edizione del festival di Sanremo ma lo spirito, purtroppo, quest’anno non è quello del solito.

Ci ha pensato il co-conduttore della kermesse a strapparci un sorriso. Fiorello si è collegato a Clubhouse, la nuova piattaforma social di chat audio, e ha iniziato il suo show: “Qua c’è un’atmosfera meravigliosa, sembra Marte!“.

I protocolli di sicurezza sono rigidissimi, infatti lo showman siciliano ne approfitta per fare una battuta: “La prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine“.

Scherzi a parte, l’atmosfera che si respira nella cittadina di Sanremo è davvero surreale. I ristoranti sono chiusi ma la Rai, in collaborazione con il Comune, attrezza per i suoi lavoratori mense convenzionate.

Quest’anno, infatti, non ci sarà la possibilità di incrociare cantanti o vip in cerca di gloria per le vie della cittadine del ponente ligure.

Davanti gli alberghi non ci sono più gruppi di persone in cerca di un autografo o di un selfie con il proprio cantante preferito.

I tamponi sono la nuova normalità. Stefano Ferlito, medico dell’Ariston, spiega che è stato allestito un punto tamponi proprio davanti al teatro che si sostituisce dunque al tappeto rosso, alla folla, ai giornalisti che si collegavano in diretta con le proprie testate giornalistiche.

La sicurezza degli artisti e di tutto lo staff della kermesse canora più importante d’Italia sarà garantita dalla meticolosità con cui si faranno i controlli. “Tamponi ogni 72 ore per tutti” ha specificato Stefano Ferlito, direttore del dipartimento emergenza e accettazione dell’Asl1 di Imperia e medico del Festival di Sanremo.

Intanto, il Paese intero attende con trepidazione la 71esima edizione del festival destinata a rimanere nella storia per sempre.