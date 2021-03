Silvia Toffanin fa sognare il cielo azzurro di primavera con il suo blazer blu!

Un completo giacca – pantalone di un blu che fa sognare la stagione calda… non a caso, la giacca di Silvia Toffanin diventa tendenza Primavera 2021!

Il cielo di primavera racchiuso in un completo giacca e pantalone: la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin fa sognare la Primavera 2021 e scatena la voglia di indossare tailleur.

Uno degli ultimi appuntamenti negli studi di Verissimo l’ha vista indossare un coloratissimo tailleur sartoriale: tonalità sgargiante ed un’eleganza tale che può adattarsi anche alle occasioni meno formali di una serata qualunque.

Sinonimo di genderless, la giacca del completo della Toffanin può essere sfoggiata tanto su un paio di jeans oversize quanto su un pantalone a sigaretta per un effetto smoking. Non se ne potrà più fare a meno.

Tendenza Primavera 2021: il blazer di Silvia Toffanin

Canale 5 ha visto la conduttrice di Verissimo indossare questa giacca elegante dalla nuance blu intenso. Un colore elettrico su un capo pensato e realizzato dalla boutique Alessandro Legora.

E’ un blazer che accompagna la silhouette segnando il punto vita ed accentuando le spalle con una live imbottitura. I revers sono realizzati in raso: danno lucentezza al capo.

Silvia Toffanin ha abbinato questo indumento al suo completo, un pantalone a sigaretta dal taglio sartoriale, nella stessa tonalità, ottenendo come risultato un outfit ton sur ton dall’eleganza tanto everyday quanto perfetta per occasioni speciali.

Meravigliosa con un top vedo non vedo total black e un paio di décolletés, la giacca firmata Legora è un simbolo di sensualità.

Con T-shirt bianca e pantalone a zampa diventa invece il capo casual che completa ogni giornata di primavera.