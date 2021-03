Orietta Berti torna a Sanremo per la dodicesima volta dopo ben 29 anni dall’ultima partecipazione, vediamo la sua canzone

La grande Orietta Berti torna sul palco di Sanremo dopo 29 anni dall’ultima volta, quando cantò Rumba e tango. Era il 1992 e sicuramente erano tempi diversi e migliori vista la pandemia che ci ha investito. Sanremo 2021 sarà un festival diverso dagli altri, senza pubblico e con tante restrizioni.

La Berti però è pronta a scaldare il cuore con una canzone sull’amore, il brano s’intitola “Quando ti sei innamorato”. Non era prevista la sua partecipazione al Festival, è stato all’ultimo che il suo agente sentendo la canzone glielo ha proposto e Amadeus ha accolto con gioia il brano.

Vediamo il significato della canzone di Orietta Berti per Sanremo

La canzone di Orietta Berti parla d’amore questo è chiaro dal titolo, “Quando ti sei innamorato”. La cantante ha spiegato che il suo brano parla di un’incontro dal quale nasce una grande passione. Definisce anche la sonorità, spiegando che è un percorso melodico e il genere varia tra il moderno e il classico. Sicuramente non deluderà i suoi fan con questo brano e farà emozionare tutti i telespettatori, come sempre del resto. Spera che questo sia il primo ed l’ultimo Festival senza pubblico. Quel calore le manca e lo ha detto più volte, come le manca poter abbracciare la sua nipotina.

Vediamo allora il testo della sua canzone d’amore: La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma ormai ti lascia il segno. Quando mi guardi tu so quello che vorrei. Come una musica mi scorri dentro, un fiume in piena ormai fino allo schianto. Pericoloso sei ma è quello che vorrei. Sembrava tanto eppure non ho niente se non ti ho accanto tutto è apparente. Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle. Solo il mio pianto mi resta senza te. Quando ti sei innamorato, perduto da allora niente è cambiato. Quando mi hai detto “ti amo”, confuso dicesti non vado lontano, io resto con te. Ancora non lo sa ma nel mio mondo esiste solo lui che mi sta accanto.

E mi perdonerà se non mi sveglierò da questo sogno che non è stato inganno senza più orgoglio, senza più affanno.Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto. Non vado a fondo se sono insieme a te. Quando ti sei innamorato, perduto da allora niente è cambiato. Quando mi hai detto “ti amo”, confuso dicesti non vado lontano, io resto con te. La senti e già lo sai che brucia dentro l’amore che mi dai è quello che vorrei.