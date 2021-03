Matilda De Angelis chi è? Età, figli e biografia della conduttrice di Sanremo

Sarà la prossima co-conduttrice di Sanremo 2021 che assisterà Amadeus per inaugurare il Festival, Matilda De Angelis tra cinema e musica. Scopriamo chi è la prima madrina della serata

Tutto pronto per la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno la kermesse canora è ancora più attesa rispetto le passate edizioni per via delle diverse restrizioni che la pandemia in atto ha causato anche nell’organizzazione dello show.

Durante la prima serata di stasera all’Ariston ben 17 esibizioni con 13 dei 26 big in concorso ai quali si uniranno 4 artisti delle nuove proposte. Amadeus però non sarà da solo a lanciare il Festival e come lo scorso anno saranno diverse le co-conduzioni che lo affiancheranno durante la settimana canora.

In questa edizione Amadeus sarà affiancato dall’amico di sempre Fiorello e dall’attrice Matilda De Angelis. Occhi puntati quindi sulla bella attrice classe 1995 che in questi anni ha dato modo in diverse occasioni di entusiasmare il pubblico con ottime performance recitative in contesti anche di spessore internazionale. Scopriamo qualcosa sulla vita privata della giovanissima ed il cachet previsto per questa serata di inaugurazione mondana.

I mille volti di Matilda De Angelis, vita privata e sentimentale della prima madrina del Festival

Lo abbiamo detto, Matilda De Angelis ha solo 25 anni ma già è riuscita a costruirsi un’ottima carriera nel mondo del cinema con produzioni anche internazionali che l’hanno lanciata nell’olimpo dei grandi. Un esempio su tutti, la serie tv su Sky nei panni di Elena Alves al fianco di Nicole Kidman, “The Undoing – Le verità non dette”.

Matilda De Angelis da piccola aveva iniziato la sua carriera nel modo della musica prima ancora che nella recitazione, faceva infatti la cantante nei “Rumba de Bodas” con cui si spostava in giro per i vari festival laziali a bordo in un vecchio furgoncino. Abbiamo avuto modo di sentirla cantare anche nella fiction Rai “Tutto può succedere” dove suona magistralmente anche la chitarra e ricopre il ruolo di Ambra. Proprio in questa serie la vediamo recitare a fianco del fratello più piccolo Tobia De Angelis.

Il suo grande debutto al cinema però solo nel 2016 quando è protagonista attiva in “Veloce come il vento” a fianco di Stefano Accorsi. Matilda ha recitato però anche nella fiction sullo Zecchino d’Oro in cui ha interpretato la storica direttrice Mariele Ventre.

Nessuna storia sentimentale lega in questo momento l’attrice romana che dopo la rottura con Andrea Arcangeli sembra essersi presa una pausa, non ha avuto figli con il collega attore. Riguardo al cachet della serata invece voci riportano che le varie co-conduttrici dovrebbero ottenere un rimborso di 25mila euro per il loro ruolo di madrine delle diverse serate.