Stefania Orlando strega il GF: per la finale una minigonna inguinale FOTO

Stefania Orlando strega il GF: per la finale una minigonna inguinale. La concorrente ha fatto impazzire tutti con l’outfit che ha pubblicato su Instagram

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per lei questo programma è stato sicuramente una vetrina importante, è tornata sotto ai riflettori dopo un po’ di anni in cui aveva deciso di stare un po’ in disparte. Per lei è stato molto importante questo reality perché si è fatta conoscere da un pubblico di giovani che non aveva avuto modo di conoscerla quando dava i numeri al superenalotto.

Grande Fratello Vip giunge alla fine: l’ultimo outfit di Stefania Orlando su Instagram

Di certo non si aspettava di vivere un percorso così intenso. Era entrata a settembre pensando che sarebbe stata solo poche settimane, e invece fra traguardi e prolungamenti, è stata per sei lunghi mesi nella casa più spiata d’Italia. Si è fatta conoscere per la bella persona che è, simpatica e talentuosa, e con un caratterino che l’ha portata spesso a scontrarsi e a smascherare le persone nella casa che hanno attuato delle strategie per andare avanti nel gioco, anche a discapito dei suoi amici.

Stefania questa sera ha incontrato suo marito Simone in giardino e la piccola Margò, la cagnolina che hanno adottato insieme. Questa sera torneranno a casa insieme, dopo questi sei lunghi mesi di distanza che li hanno resi solo più forti.