Attrice uccide il vicino di casa, dopo mesi arriva la condanna

Chi è l’attrice ha è stata condannata dopo aver ucciso il vicino di casa a coltellate? Ecco cosa è accaduto lo scorso 30 giugno

L’attrice Bianca Dolce Miele, una dei protagonisti del film La casa dell’amore, è stata condannata a dodici anni di carcere per aver accoltellato il vicino di casa di sessantotto anni. L’episodio risale allo scorso 30 giugno, quando la donna sarebbe salita nell’abitazione della vittima e dopo una lite avrebbe ucciso il signore. A sette mesi dalla tragedia, la Corte d’Assise l’ha dichiarata colpevole.

Uccide il vicino di casa: cosa è successo all’attrice?

Secondo la testimonianza dell’accusata, si sarebbe trattato di un incidente. Infatti l’attrice ha dichiarato più volte di non volere uccidere il vicino: “Ho portato il coltello, ma non volevo ucciderlo, è stato un incidente, non l’ho fatto apposta”. Inoltre la difesa ha sempre confermato il fatto che Bianca avrebbe anche soccorso il pensionato. La Corte quindi ha affermato che si è trattato di un omicidio preterintenzionale e non volontario. Per questo e grazie al lavoro del legale Ursula Lionetti, non è passata la richiesta di quattordici anni per omicidio volontario fatta dal pm Maurizio Ascione. Inoltre secondo la decisione della Corte, la donna dovrà sottostare alla libertà vigilata per tre anni dopo aver scontato la pena. Durante il processo è stata anche stabilita una provvisionale di 100mila euro a favore della moglie della vittima.

La difesa e l’indagata sono in attesa del verdetto finale che sarà possibile conoscere solo tra sessanta giorni. L’attrice è molto dispiaciuta per quello che è successo ed ora anche il suo lavoro sarà compromesso.