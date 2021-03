Elisabetta Gregoraci tira le somme del GF ma di Pretelli non c’è traccia

Elisabetta Gregoraci riassume la sua esperienza al Grande Fratello Vip ma per Pretelli non c’è spazio, annullato definitivamente

Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio unna dei grandi protagonisti di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip che nel cuore della pandemia è andata avanti per 169 giorni in modo ininterrotto avendo sempre il favore del pubblico a casa.

E così dopo che le luci si sono spente anche l’ex lady Briatore ha tirato le somme di questa sua avventura che l’ha tenuta per quasi tre mesi nella casa, abbandonata poi per essere al fianco di suo figlio durante le festività natalizie e non perché eliminata dal pubblico.

Un’esperienza importante per la showgirl calabrese che nel percorso si era legata, inizialmente a Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la notizia che pareva aver rapito il cuore di Eli ma che via via si è dimostrato forse un fuoco di paglia. Lei si è allontanata in modo brusco, lui pare averla dimenticata facilmente dopo la sua uscita dalla casa.

Elisabetta Gregoraci, il post su Instagram per il GF

E che sia stato un fuoco di paglia tra i due è più che noto. Ora Pierpaolo è molto preso dalla sua Giulia Salemi con la quale pare stia costruendo un bel rapporto amoroso. E la Gregoraci? Lei non ci pensa nemmeno e non lo cita neanche nel post conclusivo che ha dedicato su Instagram a questa magnifica avventura.

“Dopo più di 160 giorni, ieri sera si sono spente le luci della casa del Grande Fratello. È stata un’emozione unica che mi accompagnerà sempre e mi porterò indelebile nel cuore” ha scritto la Gregoraci nel suo post pubblicato su Instagram spiegando di essersi scoperta una donna forte e a tratti anche fragile. Ma questa esperienza le ha dato maggiore consapevolezza.

“Il mio abbraccio va ad Alfonso Signorini e a tutti i miei compagni di viaggio con cui ho condiviso questa avventura pazzesca, – continua – a tutte le persone che hanno lavorato H24 dietro le quinte di questo bellissimo mondo e a voi…voi che non avete dormito con me, voi che mi avete supportato notte e giorno, che mi avete sempre sostenuto e accompagnato in questo viaggio bellissimo dimostrandomi tutto il vostro affetto da quel lontano 18 Settembre. Semplicemente GRAZIE! Vi bacio, la vostra Eli”.

Di Pretelli nessuna traccia, nessuna citazione specifica da parte dell’ex moglie di Flavio Briatore che da quando è uscita dal reality si è fatta vedere sempre di più insieme a lui tanto che molti hanno parlato di un ritorno di fiamma anche se i due hanno sempre smentito.