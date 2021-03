Elodie, un decolleté che ti fa impazzire: bella e sensuale. Amabile – FOTO

Nuovo selfie spettacolare per Elodie che a poche ore prima del suo ingresso all’Ariston si rilassa sul divano dell’hotel. Un incanto

Non sarà lei a rompere il ghiaccio tra le madrine del Festival di Sanremo, l’ingrato compito ieri sera a Matilda De Angelis che magistralmente ci ha deliziato con la sua presenza sul palco. Elodie invece farà la sua comparsa oggi e probabilmente non sta più nella pelle per l’emozione.

Look sbarazzino e tantissima energia, Elodie in questi anni prima si è fatta conoscere per il suo intramontabile e storico caschetto rosa con cui si è presentata al programma di Amici, poi nuovi cambi look più sensuali propri di una donna che è cresciuta musicalmente e anche fisicamente. Ieri si è mostrata sui social con un look total white nel balcone del suo hotel a Sanremo, le mani vicine al viso e uno sguardo leggermente impaurito.

Nelle foto Elodie sembra volersi concedere alcuni momenti di relax prima di scendere nell’arena, chissà se sarà sola durante la sua esibizione canora o accompagnata dal corpo di ballo: dopo la positività di una delle 8 ballerine che avrebbero dovuto coreografare il suo pezzo, anche le altre sono costrette alla quarantena forzata. Attendiamo stasera per scoprire cosa ha organizzato la direzione artistica per lei.

Selfie da urlo per Elodie, che curve per la co-conduttrice di stasera

Elodie si sta concedendo alcune ore di relax prima di scendere la scalinata dell’Ariston. Nell’ultimo selfie che si è concessa direttamente nella camera del suo hotel la troviamo seduta con le gambe accavallate e lo sguardo un po’ stanco.

Forse la tensione si fa sentire visto che la cantante ha deciso di mostrarsi con un filtro che le nasconde parzialmente i connotati del viso, tanti cuori neri che esprimono il suo umore. Ma ciò che maggiormente attrae l’attenzione sono le curve del decolleté che esplodono da sotto la tunica di cotone azzurro leggero.

Il selfie dall’alto non nasconde nulla e i fan più attenti ringraziano per questo suo, non voluto magari, regalo a poche ore dal suo debutto al fianco di Amadeus. Forza Elodie.