Beauty: come coprire le occhiaie in pochi e veloci passi

Le occhiaia e le borse sotto agli occhi sono sicuramente un grande problema per le donne, scopriamo come coprirle velocemente

Quando prepariamo il nostro make-up, le occhiaie sono un punto critico. Spesso sono rosse o scure e scavate, mentre altre volte sono gonfie. Intanto bisogna assolutamente idratare sempre la zona sotto agli occhi per ridurre l’effetto delle borse. Va fatto la sera prima di andare a dormire e la mattina appena sveglie. Ci sono molti prodotti efficaci per l’idratazione degli occhi.

Come coprire le borse sotto agli occhi e le occhiaie

Alcuni prodotti per idratare bene il contorno occhi sono, Re-fresh di Clarins che è una crema da applicare giorno e sera sotto all’occhio. Un’altro prodotto utile è l’olio di Kora Organics che può essere utilizzato anche in ogni momento perché da un effetto di occhio riposato fino a 8 ore. L’ultimo prodotto consigliato e utile è il Moisture Surge Filler, un trattamento rimpolpante che si può utilizzare anche come primer prima di applicare il correttore. Riempie la zona scavata sotto l’occhio e dona lucentezza al contorno occhio idratando fino a 96 ore. Questi prodotti si trovano facilmente in quasi tutte le profumerie, anche Douglas o Sbraccia ma anche Sephora.

Dopo aver idratato bene la zona interessata, possiamo passare all’applicazione del correttore. Un’ottimo prodotto è il correttore multi-uso della Maybelline, è anche un anti age quindi oltre che a coprire le occhiaie copre anche le piccole rughe. Si può utilizzare anche se non si è in età da anti-age non c’è problema. Ha una spugnetta soffice e non lascia residui, si assorbe bene. Dopo aver applicato bene il correttore si può passare al fondotinta per uniformare i due prodotti. E aggiungendo il fondotinta sopra al correttore si da un effetto ancora più coprente ed efficace.

Un buon fondotinta fluido e a buon prezzo, è quello di L’Oréal- Accord parfait. Utilizzando un colore più chiaro per il correttore e uno più scuro per il fondotinta si va a neutralizzare il rossore o scuro delle occhiaie.