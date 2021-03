Elisabetta Canalis, bellissima in un selfie social con abbigliamento casual – FOTO

Elisabetta Canalis pubblica un selfie davanti lo specchio. Look casual che non penalizza minimamente la bellezza della showgirl sarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo scatto dove appare, come sempre, bella e seducente. Indossa un maglioncino bianco molto raffinato che evidenzia il suo décolleté in modo elegante e sofisticato.

Sguardo ammaliante e pantalone casual che non penalizza per nulla la sua bellezza evidente. La showgirl ama pubblicare spesso e volentieri i suoi selfie per condividere momenti delle sue giornate insieme ai follower.

LEGGI ANCHE –>Elisabetta Canalis, il VIDEO dalla palestra: una bomba di bellezza e sensualità

L’impegno per chiudere gli allevamenti di animali per pellicce e l’amore per la sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

LEGGI ANCHE –>Elisabetta Canalis stupenda in un VIDEO dolcissimo, unica

Nelle ultime ore, la showgirl ha anche voluto commentare la scelta del governo di prorogare per tutto il 2021 lo stop alle attività delle aziende per precauzione anti-Covid. La testimonial di Peta si è detta contenta, ma non vuole dimenticare neanche chi lavora in queste azienda.

La showgirl spera che l’Italia, come altri Paesi europei, possa chiudere gli allevamenti di animali per produrre pellicce. Nonostante ciò, non può negare che ci siano tante persone che vivono di questo: “Ci sono tantissime persone, con le loro famiglie, che hanno sempre vissuto lavorando in questo settore. Una priorità del governo dovrebbe essere quella di aiutarli ad inserirsi in altri campi lavorativi”.

Una vita molto impegnativa quella della Canalis che, da tempo, vive in California insieme al marito Brian Petti e alla figlia Skyler, di 5 anni. Sul suo profilo Instagram non mancano mai delle foto tenerissime in compagnia della sua famiglia, spesso anche senza filtri.

La piccola Skyler, come si può vedere da alcune foto, sembra la sua copia. Solare e disinvolta, molto spesso si presta a fare video dove canta e balla oppure dove pettina la sua cara mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Tutto sommato una vita felice quella di Elisabetta, diventata famosa in Italia per aver lavorato come velina nel programma Striscia la notizia, per poi volare in America dopo il flirt con George Clooney.