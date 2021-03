Belen Rodriguez è da record: Striscia le consegna il tapiro numero 30

Incastrata dai filmati pubblicati da Il Messaggero, Belen Rodriguez giustifica di non aver visto la folla durante il party dello scorso week end a Lambrate. Ma Striscia la premia con il tapiro d’oro

Solo due giorni fa davamo notizia dei un enorme assembramento verificatosi a Milano l’ultimo week end prima di passare a zona gialla: rave party con un centinaio di persona in zona Darsena e scontri con la polizia per ristabilire la situazione sfuggita di mano tra i giovani presenti all’evento clandestino.

Non solo però Darsena, Isola e Navigli coinvolti in questa sorta di disordine organizzato per festeggiare prima della rinnovata chiusura, ma anche party glam nell’ex scalo ferroviario di Lambrate dove è stata pizzicata anche la showgirl Belen Rodriguez con il compagno Spinalbese. Nel mirino è finita quindi la bella argentina che, grazie ad un’inchiesta raccontata da Il Messaggero, che ha raccolto appunto immagini e video, è finita nei guai per questa sua bravata serale.

Ovviamente “Striscia la Notizia” non poteva non esimersi dal premiarla con il meritato tapiro d’oro, troppo clamorosa la beffa in cui è stata coinvolta la showgirl sabato scorso.

Striscia la notizia premia Belen, ecco cosa ha risposto la showgirl

Belen è finita nel mirino della critica per la sua partecipazione sabato scorso ad una festa poco fuori Milano dove è stata pizzicata senza mascherina e distanziamento dagli altri commensali. Valerio Staffelli non poteva evitare di consegnarle l’ennesimo tapiro, il 30esimo per lei che li colleziona dal lontano 2008 ormai come fossero statuine propiziatorie.

“Sono andata lì per pranzo – spiega Belen. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse“.

La risposta di Belen a Staffelli però non convince molto visto che nelle foto postate si vedono moltissime persone oltre a lei e al compagno Antonino.