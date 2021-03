Sanremo 2021, il web esplode dopo la prima puntata: “Vi prego”

Avete seguito la prima puntata di Sanremo 2021? Il web esplode di commenti, messaggi e foto. Qual è stata la prima impressione?

Dopo tante polemiche, critiche e discussioni, ieri sera ha avuto inizio il Festival di Sanremo 2021. E’ stata una puntata ricca di emozioni e nonostante le norme anti-covid, l’assenza del pubblico e le restrizioni a cui non avremmo mai pensato fino ad un anno fa, i due conduttori sono stati come sempre all’altezza. Stiamo parlando di Amadeus e Fiorello, una coppia già conosciuta nel 2020, quando per la prima volta è salita su quel palco ed hanno dato luogo ad uno spettacolo senza precedenti.

Sanremo 2021: qual è l’opinione del web?

A poche ore dalla fine della prima puntata, il web tira le somme dell’apertura di Sanremo: cosa pensa l’opinione pubblica riguardo all’inizio della settantunesima edizione? In rete i commenti sono vari e diversi, c’è chi da una parte afferma la bravura e la voglia di fare spettacolo in un periodo storico e delicato come quello che stiamo vivendo, chi dall’altra invece pensa che questa manifestazione sarebbe dovuta essere evitata almeno per questo 2021. Intanto sulle pagine Instagram più popolari gli autori non perdono occasione di pubblicare meme e video dei momenti più esilaranti della serata.

“Una volta ho visto un film che iniziava così. No non era su Rai Play”. E’ la didascalia del post. Immediatamente è boom di like e commenti da parte degli utenti che seguono la pagina Trash italiano. Non ci resta che attendere la performance della seconda puntata, voi siete curiosi?