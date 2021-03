Chiara Ferragni potrebbe partorire mentre Fedez si trova a Sanremo

La bimba di Chiara Ferragni potrebbe nascere mentre il papà Fedez si trova sul parco di Sanremo: desiderio o preoccupazione?

Il cantante rapper che cammina da anni al fianco della carismatica imprenditrice ormai conosciuta in tutto il mondo, Chiara Ferragni, ha debuttato con il suo brano Potevi fare di più, interpretato nel duetto creatosi fra lui e Francesca Michielin, in prima serata al Festival di Sanremo. Alla grande emozione di trovarsi sul palco dell’Ariston si aggiunge però per Fedez anche quella di essere in procinto di diventare padre per la seconda volta. Dopo Leone, l’arrivo di una femminuccia è sempre più imminente. Chiara sarebbe appena entrata nella trentaseiesima settimana, e nonostante manchi poco meno di un mese alla data ufficiale, c’è la possibilità che questa possa presentarsi in anticipo. E se Fedez in quel momento si trovasse ancora a Sanremo?

Chiara Ferragni: il tempo sta per scadere ma l’emozione raddoppia

Cosa accadrebbe se proprio in quel giorno il Festival si stesse ancora svolgendo? Preoccupazione o desiderio? Visto il grande interesse suscitato nei suoi fan dalla stessa influencer, tenendoli costantemente informati sugli sviluppi della gravidanza, pare si sia creata un’opinione comune. Secondo alcuni questa più che una preoccupazione potrebbe trasformarsi in una duplice emozione e chissà regalare al pubblico un’immagine di papà Fedez che dedica la sua canzone dal palco dell’Ariston alla nuova arrivata.

Ma al di là dei premurosi pettegolezzi, pare davvero che la nascita della bambina sia stata preannunciata per le prime settimane del mese corrente. Il Festival chiuderà invece il suo sipario il 6 marzo, il tempo necessario per lasciare i loro ammiratori con il fiato sorpreso.

Sebbene, vista anche l’ultima dichiarazione su Instagram, quest’idea idealizzata di Fedez che riesca a mantenere il controllo sul palco durante il lieto evento potrebbe rimanere nient’altro che una favola. Il cantante ha infatti chiarito pubblicamente ogni dubbio sulla tanto gettonata questione: affermando che si precipiterebbe nel capoluogo lombardo.