Daniela Martani, 5 vaccini e tampone prima di partire per l’Isola. È polemica sul web

Prima di partire i naufraghi si dovranno sottoporre ad una profilassi molto accurata di vaccinazione, non sarà esente neppure Daniela Martani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Quasi tutto pronto per la partenza della nuova attesissima edizione de “L’Isola dei famosi” che inizierà il 15 marzo sempre su Canale Cinque con ben due appuntamenti serali come era accaduto per il Grande Fratello Vip appena concluso.

La guida alla bravissima Ilary Blasi che sarà affiancata da Massimiliano Rosolino inviato speciale direttamente sul posto con i concorrenti che sono quasi tutti confermati. Dopo l’uscita di Giovanni Ciacci per problemi di salute dopo la positività al Covid, i nomi dei prossimi naufraghi sembrano certi:

L’Isola dei Famosi 2021 avrà tra i suoi concorrenti Vera Gemma, Fariba Teherani, Carolina Stramare, Clemente Russo, Brando Giorgi, Akash Kumar, Ubaldo Lanzo, Ferdindando Guglielmotti, Daniela Martani, Andrea Cerioli, Beppe Braida, la modella Drusilla Gucci, Marco Maddaloni.

Pochi giorni fa sono stati aggiunti anche Gilles Rocca, Valentina Persia e Angela Melillo si unscono al cast della quindicesima edizione che vedrà come opinioniste straordinarie Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Lascia però qualche perplessità la partecipazione di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, ma anche opinionista molto polemica per via delle sue idee estreme su animalismo e negazionismo.

LEGGI ANCHE -> Quanto guadagna Gerry Scotti? Facciamo i conti in tasca al popolare presentatore

Per partire per l’Honduras Daniela Martani dovrà dire addio alla sua ideologia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

LEGGI ANCHE -> Déjà vu per l’abito fiorato di Fiorello a Sanremo, qualcuno lo aveva già indossato prima di lui

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi deve ancora partire ma a quanto pare sono già molte le polemiche che stanno infuocando il web. L’ultima arriva dall’ex gieffina Daniela Martani che da sempre ha manifestato la sua idea sull’inutilità di indossare le mascherine anti Covid prendendosi addirittura gioco di chi si sottoponeva al vaccino.

A discapito però di questa sua idea così palesemente manifestata in questi mesi, la 47enne si sottoporrà a ben cinque diversi vaccini – antitetanica, antiepatite A e B, antitifoide e anticolera previsti per legge – e ad un tampone molecolare per poter partire per l’Honduras.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

72 ore prima della partenza per l’Honduras tutti i naufraghi, da contratto, devono essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria e neppure Daniela Martani non fa ovviamente eccezione. Un bello scivolone per la ex hostess di Alitalia che dovrà dire addio alle sue così paventate ideologie a cui ha sempre dichiarato di credere.