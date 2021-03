Elettra Lamborghini, solo lei ha uno sguardo così: bellezza disarmante- FOTO

Elettra Lamborghini. La cantante sarà presto impegnata in una nuova avventura televisiva ma nel frattempo spopola sul web. Diverte e ammalia su Instagram

Elettra Lamborghini continua a spopolare su Instagram. L’ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, ha iniziato la propria carriera nel mondo dello show business poco più di 5 anni fa, esibendosi prima nelle discoteche nella regione Lombardia, e approdando in un secondo momento nel programma tv Chiambretti Night.

Da quel momento è stata un’impennata costante, complice il suo carattere caciarone, sbarazzino, affabile e coinvolgente. Il suo impegno nella musica l’ha portata a collezionare ben due dischi di platino con il suo mega tormentone Pem Pem. L’anno scorso ha partecipato anche alla 70^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Si è piazzata al 21º posto ma nelle settimane suguenti è stato un successo alla radio, apprezzato soprattutto dal pubblico più giovane.

Elettra Lamborghini si confessa su Instagram

Elettra Lamborghi avrà guardato la prima serata dell’edizione attuale del Festival di Sanremo 2021? E’ lei stessa a confessarlo tramite Instagram Stories. “No, alle 8.30 stavo già dormendo”.

La cantante e show girl ha recentemente subito un problema di salute. Ospite di Mara Venier a Domenica In è stata costretta a interrompere precocemente l’intervista a causa di un colpo della strega. “Non volevo dare forfait all’ultimo minuto, sono venuta per questo motivo” – ha detto. Poi si è rivolta alla presentatrice: “Gioia, sto malissimo”. Soccorsa dal medico, continua adesso le cure, come la stessa Lamborghini ha rivelato sul web, tramite pomate lenitive e punture.

Sicuramente si rimetterà in sesto entro il 15 Marzo, giorno di debutto della futura edizione de L’Isola dei famosi. Elettra è stata scelta come opinionista fissa del programma condotto da Ilary Blasi. La cantante è lieta di avere un’altra compagna d’avventura strepitosa: Iva Zanicchi. Sono apparse complici e sorridenti proprio sul profilo pubblico della Lamborghini, che conta ormai quasi 7 milioni di follower.