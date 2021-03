Laura Torrisi, frecciatina social: “Alcuni sperimentano se i nervi possono reggere”

La showgirl Laura Torrisi pubblica uno scatto dove manda una chiara frecciatina a tutti coloro che mettono a dura prova i suoi nervi. Date un’occhiata al nuovo post pubblicato su Instagram dall’ex di Leonardo Pieraccioni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi ha pubblicato un nuovo scatto social dove appare, come sempre, in splendida forma. Chioma scura fluente e sguardo ammaliante, da far perdere la testa. Scollatura che evidenzia il suo décolleté generoso, da vera femme fatale.

La foto è accompagnata da una didascalia molto chiara: “Certe persone sono nate solo per sperimentare quanto i tuoi nervi possano reggere”. A quanto pare, qualcuno ha fatto innervosire la bella Laura che ha voluto pubblicare una sorta di sfogo sulla sua pagina.

La presunta storia d’amore con il rapper Antonio Aiello, impegnato con la nuova edizione del Festival di Sanemo 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)



Di recente la showgirl è finita al centro del gossip anche per il suo presunto flirt con il cantante Aiello. Il rapper cosentino che, in questi giorni, è impegnato a Sanremo 2021, in gara con il brano Ora.

A dare questo scoop era stato il settimanale Chi che, nel 2019, lo aveva dato proprio come una certezza. Secondo la rivista, infatti, i due erano fidanzati. I rumors sostenevano che, dopo Amici Celebrities, la Torrisi avrebbe continuato a coltivare la sua passione per la musica e, in particolare, per Aiello.

I due non hanno mai confermato e smentito la notizia. L’ex di Leonardo Pieraccioni e il rapper si sarebbe conosciuti per conto di alcuni amici in comune. In un’intervista fatta a Le Iene, nel 2019, Aiello aveva fatto sapere di non essere né fidanzato né innamorato. In compenso, però, aveva ammesso di avere una certa passione per le belle donne. In quell’occasione, il rapper aveva anche raccontato di essere una persona molto presente in amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla presunta storia d’amore tra Laura Torrisi e Antonio Aiello.