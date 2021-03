Orietta Berti, prima dell’esibizione il saluto del maestro alla mamma scomparsa. Il maestro Enzo Campagnoli è salito sul palco dopo aver perso oggi la sua mamma e ha voluto omaggiarla con un bacio verso il cielo prima dell’esibizione

Orietta Berti è tornata al Festival di Sanremo dopo 29 lunghissimi anni. La sua è stata una carriera importante, ricca di soddisfazioni e di colpi di scena, e dopo tutto questo tempo ha deciso di risalire sul palco dell’Ariston per portare un nuovo brano che ha già conquistato i telespettatori italiani.

Sanremo, Orietta Berti si esibisce: il saluto di Enzo Campagnoli

Orietta è salita sul palco e si è esibita, e gran parte del merito va al maestro Enzo Campagnoli che è riuscito a dirigere l’orchestra nonostante il dolore atroce che lo ha afflitto proprio oggi. Il maestro, infatti, ha perso la sua mamma proprio poche ore fa e, nonostante questo, ha deciso di adempiere al suo dovere e accompagnare la cantante in questo suo ritorno al Festival. Non sarà stato affatto facile per lui, ma quando è stato inquadrato per i consueti saluti all’orchestra, Campagnoli ha mandato un bacio verso il cielo per salutare la sua amata mamma.

Una scena molto toccante che ha fatto stringere il cuore degli utenti sul web, che si sono uniti al suo dolore.