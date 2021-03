Sanremo 2021, il riassunto della prima puntata e le anticipazioni della seconda

Sanremo 2021, il riassunto della prima puntata di Festival e le anticipazioni della seconda. Tutti gli ospiti speciali della serata.

Il Festival di Sanremo è ufficialmente cominciato. Nel corso della prima puntata sul palco dell’Ariston si sono avvicendati 13 Big, 4 nuove proposte e numerosi ospiti speciali. Amadeus e Fiorello sono stati affiancati nella conduzione dalla giovanissima attrice Matilda De Angelis e dal calciatore Zlatan Ibrahimović, mentre Achille Lauro ha portato sul palco il primo dei suoi cinque quadri pensati per il Festival. Tra i momenti memorabili della serata anche una superba performance di Loredana Berté, di ritorno all’Ariston per presente il suo nuovo brano “Figlia di”. Al termine della puntata, la classifica parziale stilata dalla giuria demoscopica ha assegnato il podio a Fasma, Noemi ed Annalisa, che hanno guadagnato rispettivamente il terzo, secondo e primo posto. La classifica completa a questo link sottostante.

Sanremo 2021, tutti gli ospiti della seconda puntata

La serata di oggi vedrà invece l’esibizione delle restanti 4 nuove proposte e degli altri 13 Big in gara, con un’incognita su Irama la cui partecipazione è stata momentaneamente sospesa a causa di alcuni contatti avuti con una persona positiva al covid-19. Tra gli ospiti speciali Laura Pausini, recentemente vincitrice di un Golden Globes con il brano “Io sì (Seen)”, ma anche Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali e lo sportivo Alex Schwazer. Le esibizioni dei Big in gara, come avvenuto nella puntata precedente, saranno giudicate dalla giuria demoscopica, mentre dalle prossime serate interverranno anche orchestra, sala stampa e televoto.

Previsto anche il ritorno di Achille Lauro, ospite fisso per tutte e cinque le serate del Festival. Rimane un alone di mistero sul filo conduttore delle sue esibizioni, ma è probabile che si tratti di un modo di mettersi a nudo (un po’ come avvenuto l’anno precedente), mostrando la parte più intima di sé, attraverso una serie di performance che rappresentano le sfaccettature della sua anima. Nella prima puntata Lauro ha incarnato lo stile Glam Rock.