Sanremo 2021, Chiara Ferragni in ospedale, la FOTO scatena i followers con Fedez al Festival. Per fortuna non si tratta altro che di semplici controlli prima del parto

Fedez è al Festival di Sanremo con Francesca Michielin per presentare il brano “Chiamami Per Nome“, e quando ha saputo di doverci andare non pensava che sarebbe stato a marzo ma bensì a febbraio come tutti gli anni. Quando ha scoperto che questo Festival sarebbe slittato al terzo mese dell’anno, ovviamente non ha potuto fare a meno di pensare a sua moglie Chiara Ferragni che è molto vicina al parto. Prima di partire ha scritto su Instagram: “Vado al Festival per rompere il ghiaccio, tu aspettami per rompere le acque“. E, con uno scatto su Instagram, Chiara ha terrorizzato tutti.

Chiara Ferragni in ospedale per dei controlli, piccolo spavento per i fans: temevano fosse per il parto

Chiara è andata in ospedale per fare dei controlli e, prima che i suoi followers leggessero la didascalia, hanno tutti temuto il peggio. I social sono impazziti e una buona parte del web ha rivelato di aver pensato che Chiara avesse rotto le acque, prima di leggere che in realtà è in ospedale solo per degli ultimi controlli prima del parto.

