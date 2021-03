Gf Vip, il grande rifiuto di Tommaso Zorzi scatena il caos

Gf Vip, Tommaso Zorzi scatena il caos e dice “no” all’Isola dei Famosi: il suo rifiuto lascia i followers di sasso

Il vincitore del Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione mediatica, e al momento i riflettori del mondo dello spettacolo sono puntati su di lui. Divertente, arguto e indiscusso performer televisivo, Tommaso Zorzi ha tutte le carte in regola per farsi strada nell’ambiente che lui tanto ammira. Proprio quest’oggi, l’influencer ha registrato l’intervista per “Verissimo” che andrà in onda sabato, ma nelle ultime ore sarebbe accaduto un fatto sconvolgente. Zorzi, deludendo le aspettative di molti, pare abbia rifiutato un’offerta lampo propostagli dall’Isola dei Famosi. Tommaso, contro ogni previsione, avrebbe detto di no alla nota trasmissione: i followers sono rimasti di sasso.

Tommaso Zorzi, il rifiuto clamoroso all’Isola dei Famosi

Da tempo si vociferava della possibilità che Tommaso Zorzi venisse chiamato a ricoprire il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 15 marzo. Secondo quanto riportato dal sito di Giuseppe Porro, la proposta sarebbe ufficialmente arrivata, ma la risposta dell’influencer ha lasciato tutti di stucco: il vincitore del Gf ha infatti declinato l’offerta.

L’opportunità si sarebbe presentata a Zorzi in queste ultime ore, poco prima di registrare la puntata di “Verissimo” che andrà in onda sabato. Ancora incerte le ragioni che hanno portato l’influencer a rifiutare. I followers ipotizzano che Tommaso stia semplicemente attendendo una proposta più vantaggiosa, che riesca a mettere maggiormente in luce le sue qualità.

Il suo rifiuto non ha tuttavia allarmato gli utenti, che hanno grande fiducia nelle capacità del loro beniamino. Di certo, a Tommaso non mancheranno le opportunità giuste per dimostrare l’innato talento.