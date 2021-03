Tommaso Zorzi, l’amara sopresa del vincitore dopo la finale FOTO

Cosa ha scoperto il vincitore del Grande Fratello Vip? Tommaso Zorzi sta trascorrendo un pomeriggio divertente insieme alla sorella

Fin dall’inizio il pubblico ha scommesso sulla sua vittoria, Tommaso Zorzi non appena ha passato la soglia della porta rossa è diventato uno tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Grinta, determinazione e sincerità hanno fatto di lui una persona d’ora e anche i suoi compagni si sono resi conto della sua bontà. Non a caso ha dovuto affrontare poche nomination ed è stato uno dei primi finalisti. Dopo l’ultima puntata e i festeggiamenti, ieri è tornato a casa dalla sua famiglia. Ad accoglierlo c’erano sua madre e sua sorella Gaia.

Tommaso Zorzi: cosa ha scoperto il vincitore?

Tommaso e Gaia sono molto legati tanto che sua sorella ha fatto per lui un lavoro speciale. In questi lunghi sei mesi ha raccolto tutte le critiche e i commenti riguardanti il fratello e li ha messi insieme in un unico power point che ha fatto leggere a Tommaso oggi pomeriggio. Tweet, messaggi su Instagram, apprezzamenti e anche delusioni per il Vip vincitore. Tra questi viene all’occhio un like di cattivo gusto da parte di Guenda, una delle ex concorrenti della casa e figlia di Maria Teresa Ruta. Zorzi dopo aver visto la didascalia ha commentato di esserci rimasto molto male e di non aspettarselo da parte della sua compagna con cui tra l’altro ha fatto anche il viaggio per tornare a Milano.

Una pugnalata alle spalle per Tommaso Zorzi che ieri all’oscuro di tutto cantava a squarciagola con quella che pensava fosse una sua amica. Riuscirà a perdonarla?