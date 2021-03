L’ex gieffina, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale pubblica una foto, dove si mostra in tutta la sua eleganza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La Brandi indossa uno scuro vestitino corto, che le lascia la schiena e le gambe scoperte. Le scarpe alte hanno la parte davanti a punta e dietro il tacco a spillo: Matilde è di un’eleganza incredibile!

I capelli sono mossi e sciolti, la posa è decisa e grintosa, il make-up è intenso sia sugli occhi, che sulle labbra, sulle quali il rossetto rosso fa la sua bella figura!

Il post, in circa un’ora, ha ricevuto più di 9.000 mi piace e 160 commenti, tra i quali si legge: “Bellissima“, “Sei fantastica“, “Che splendore“, oppure “Woooow“.

Matilde Brandi dice la sua sui reality: ecco la sua esperienza…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Nel corso di una delle sue interviste, Matilde Brandi ha raccontato al pubblico che la segue cosa ne pensa dell’Isola dei Famosi: “Se io facessi l’Isola dei Famosi la farei come Matilde Brandi, ci sono delle cose che non si possono fare, non sono la ventenne che va sull’Isola dei Famosi a mostrare“.

Successivamente spiega il motivo del suo rifiuto al programma Pechino Express: “Mi è dispiaciuto dire di no a Pechino Express, ma avevo le bambine troppo piccole“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

E ancora: “Non me la sono sentita di lasciarle da sole“.