Sanremo 2021, Achille Lauro show pazzesco all’Ariston: “Dio benedica chi se ne frega”. L’ospite d’onore di quest’anno si è scatenato sul palco con il suo socio Boss Doms

“Dio benedica chi se ne frega“, così esordisce stasera Achille Lauro, scendendo le scale a braccetto con il suo socio Boss Doms. Lo scorso anno hanno fatto tremare il palco dell’Ariston con l’iconica “Me ne frego“, un brano molto contestato ma che ha fatto parlare per un anno intero e che ha diviso l’opinione pubblica. Lauro, attraverso i suoi travestimenti, ha portato sul palco della canzone italiana più famoso diversi personaggi storici come San Francesco, David Bowie, la Regina Elisabetta, tutti volti noti che hanno segnato un cambiamento importante nel corso delle loro epoche. A distanza di un anno, Lauro è il super ospite di questa edizione ed è tornato sul palco accompagnato da Boss Doms per replicare lo show dello scorso anno.

Sanremo 2021, Achille Lauro torna con Boss Doms: il bacio che conquista tutti

Achille questa sera è salito sul palco vestito da sposa, con una bandiera dell’Italia e a braccetto con il suo fidato socio vestito da sposo e con un velo. Appena scesa la scalinata, gli ha sollevato il velo e si sono scambiati un bacio appassionato davanti ai milioni di telespettatori e i bigotti che a distanza di un anno giudicano ancora le loro esibizioni, ma di fronte a questa rivoluzione non possono che sopportare un Festival che ce li propone nuovamente per far sì che certi messaggi importanti restino scolpiti a chi tende a dimenticarli.

Senza pubblico in sala, Lauro e Boss Doms hanno sicuramente rianimato questa serata che stava andando un po’ lenta. Tra i due un’energia pazzesca che ha conquistato i telespettatori.