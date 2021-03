Laura D’Amore, “il bacio” da cui non riesce a staccarsi – FOTO

Laura D’Amore delizia i suoi fan dei social lasciandosi ritrarre completamente assorbita da “il bacio” che non ti aspetti

Laura D’Amore affascina i suoi tantissimi follower di Instagram non soltanto grazie alla sua innegabile bellezza. L’hostess più sexy d’Italia ha infatti lasciato il suo pubblico a bocca aperta per la meraviglia dei due scatti che ha regalato sui social. Comodamente seduta su un divano a strisce bianche ed arancioni, stile pop art, Laura si è lasciata ritrarre alle prese di un libro dal titolo che da solo è tutto un programma: “Il bacio“. La modella sembra essere totalmente assorta dalla lettura del testo in cui si racconta l’amore nell’arte. Vestita con una comoda salopette di jeans può addirittura sdraiarsi sulla morbida poltroncina per lasciarsi cullare dal libro fra le sue mani. In queste foto la D’Amore sembra proprio riuscire ad impersonificare in modo perfetto l’immagine del relax senza per questo andare a perdere nemmeno un centimetro di fascino e bellezza.

Laura D’Amore, la sua bellezza conquista il web

Per accompagnare gli scatti Laura sceglie una frase presa in prestito dal pittore Paul Klee che potrebbe essere adatta anche a descrivere la sua bellezza regalata in foto: “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è“. È ormai diverso tempo che Laura D’Amore ha smesso di incantare solo i fortunati viaggiatori che avevano il piacere di incontrarla sui voli nelle sue vesti di hostess. Grazie alla sua bellezza alla quale si accompagnano intelligenza, fascino ed ironia, Laura è riuscita in breve tempo ad entrare nei cuori degli italiani. Ad ogni scatto infatti è riuscita ad occupare uno spazio sempre maggiore nel duro mondo dei social. Il pianeta popolato dalle centinaia di influencer è infatti un luogo non solo affollato ma anche ricco di inside.

Minacce che la bella Laura sembra essere riuscita a schivare ogni volta. Merito probabilmente anche del suo modo “spensierato” di approcciarsi a questo tipo di attività. Un lavoro nato, come lei stessa ha affermato, per gioco tra uno scalo e l’altro e che riesce a portare avanti tenendo sempre ben saldi i piedi per terra.