Sanremo, lo sconforto di Amadeus a La Vita in diretta: “La situazione è drammatica”

Amadeus, conduttore del festival di Sanremo, ha rilasciato un’intervista a “La vita in diretta”, non nascondendo la drammaticità della situazione: le dichiarazioni

In collegamento con Alberto Matano, Amadeus si è lasciato andare ad alcune anticipazioni in merito alla puntata in onda questa sera. Ad affiancare il direttore artistico sarà la nota conduttrice di Mediaset Barbara Palombelli, la cui performance si preannuncia essere di grande impatto. “Barbara farà qualcosa, come ogni signora che accompagna il festival. Non voglio svelare nulla“, ha detto Amadeus, suscitando la curiosità dei telespettatori.

Il presentatore, sollecitato da Matano, non ha nascosto le difficoltà a cui la programmazione del festival sta andando incontro. Simona Ventura, che avrebbe dovuto presenziare a Sanremo come ospite, è risultata positiva al Covid. Amadeus, per nulla scoraggiato, ha ammesso che una simile situazione era del tutto prevedibile. “Sanremo è lo specchio della realtà“: queste le sue parole.

Sanremo, lo sconforto di Amadeus: “La situazione è drammatica”

Amadeus, sollecitato da Alberto Matano, ha mostrato piena consapevolezza delle condizioni sanitarie in cui versa l’Italia. Come ribadito dal conduttore, l’intento del noto festival è semplicemente quello di regalare al pubblico momenti di svago e di spensieratezza. “Queste cinque serate volevano essere un modo per intrattenere – ha ribadito il presentatore, aggiungendo – La situazione è drammatica“.

Il direttore artistico, intervistato a “La vita in diretta“, ha sottolineato il fatto che il festival non è altro che lo specchio della realtà. C’è tensione e ci sono restrizioni ferree, le quali hanno impedito che la gara canora si svolgesse di fronte al pubblico, ma c’è anche l’estremo bisogno di respirare una parvenza di normalità.

Questa sera, i 26 Big in gara avranno modo di far riascoltare i loro inediti, dopo la serata delle cover svoltasi proprio ieri. Attualmente, in vetta alla classifica troviamo Ermal Meta, seguito a ruota da Annalisa e Willie Peyote.