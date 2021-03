Belen Rodriguez in diretta Instagram spiega come tenersi in forma durante la gravidanza

Belen Rodriguez spiega tramite una diretta su Instagram come tenersi in forma durante una gravidanza: la spiegazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La showgirl di origini argentine, Belen Rodriguez ha fatto una diretta su Instagram in compagnia dei suoi fan, in onore di tutte le donne in fase di gravidanza. Il messaggio di Belen è davvero interessante oltre che informativo. Questo dimostra come l’ex di Stefano De Martino sia sempre molto attenta a mantenere in perfetta forma il proprio benessere salutare ed estetico.

Belen è molto attiva sui social network in questo periodo, complice anche la crisi sanitaria che sta attanagliando il Paese. La maggior parte degli scatti fotografici sono realizzati in “dolce” compagnia del noto stilista e parrucchiere milanese, Antonino Spinalbese.

La coppia è più affiatata di quanto si pensi e non rinuncia mai alle coccole e ai baci “bollenti” sotto i riflettori social. Sembra quasi un paradosso vederla lontano da lui nell’ultima diretta Instagram, che ha suscitato grandi attenzioni

LEGGI ANCHE —–> Chiara Biasi il viso è nascosto ma il lato B si vede bene – FOTO

Belen Rodriguez si traveste da salutista e attrae l’attenzione dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE —–> Elodie, dopo Sanremo mostra i due lati: il posteriore è divino – FOTO

Dopo l’avvicendamento tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, avvinghiati come “Paolo e Francesca” nel girone dell’Inferno dantesco, la showgirl ha attirato l’attenzione dei fan con una spiegazione da maestra salutista.

Durante la diretta sul suo profilo Instagram si è rivolta a tutte le donne in gravidanza, distribuendo spiegazioni su come mantenere la linea durante questa fase complicata di vita, dove le attenzioni sono rivolte da tutta altra parte.

Nel video si nota la presenza costante del figlio avuto con l’ex, Santiago che disturba con la sua ingenuità il colloquio tra mamma Belen e i suoi fan. La bravura della Rodriguez sta proprio nel mantenere saldo il filo conduttore del discorso che porta ad un’unica ed effettiva conclusione.

Per fare in modo che il pancione diventi solo un dettaglio è necessario secondo la modella praticare una corsetta sul tapis roulant di trenta minuti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Così l’ex co-conduttrice di Colorado ha lasciato nuovamente il segno nel cuore dei fan, stavolta in maniera del tutto inusuale, ricevendo complimenti inaspettati: chapeau!