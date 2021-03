Bianca Guaccero, tutina e posa da femme fatale: da urlo – FOTO

Bianca Guaccero, l’amata conduttrice in un outfit primaverile; tutina verde e posa da femme fatale, da urlo.

Quando ho mal di testa mi metto in posa… perdonatemi…posa da femme fatale per Bianca Guaccero, la conduttrice pugliese che ogni giorno entra nelle case degli italiani. In questa foto trapela tantissima bellezza ma anche tanta eleganza e – perché no – anche molto stile. L’outfit bellissimo ci proietta già in primavera, rievocando le temperature miti che tutti attendiamo: jumpsuit mini verde con scollatura tenuta a bada dai bottoni, anche se emerge un piccolino dettaglio color carne, sicuramente il reggiseno. I pantaloncini permettono altresì di sbirciare le bellissime gambe anche se ormai siamo abituati a cotanto spettacolo, ma la bellezza non stanca mai.

Bianca Guaccero svela la classifica di Sanremo

Bianca Guaccero è una delle artiste del mondo dello spettacolo a possedere più assi nella manica: brava attrice, cantante e conduttrice, la sua esperienza in Detto Fatto ne è una conferma. Ma Bianca è anche una donna bellissima, nonostante lei non punti su quello i fans comunque rimangono estasiati da quanto pubblicato dalla stessa. E nella giornata di oggi, la Guaccero non ha perso occasione con video e foto per raccontare il suo sabato fitto di impegni. Ultima scena della serie… volevo ringraziare tutta la troupe formata da grandi professionisti, che negli anni ritrovo come se fossimo una grande famiglia di viaggiatori. Il cast con il quale ho avuto l’onere di condividere questo set…il post – come prevedibile – ha catturato l’attenzione e la stima sia degli ammiratori ma anche dei colleghi come Gianpaolo Gambi che ogni giorno la affianca su Rai Due.

Arisa, Noemi, Gaia e Colapesce, i loro rispettivi brani sanremesi sono stati citati da Bianca tra le storie di Instagram, annunciandoli come i preferiti.