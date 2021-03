Aurora Ramazzotti, annuncio delude il web: “Ho una brutta notizia”

Aurora Ramazzotti svela ai fan una brutta notizia sui social. Dalle storie di Instagram comunica l’accaduto. Poi le scuse.

“Ho una brutta notizia”. Questo è quanto comunicato da Aurora Ramazzotti ai suoi fan. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre più seguita sui social. Sono 2 milioni i follower che ogni giorno la seguono con affetto.

Nelle storie di Instagram ha comunicato che per via di impegni lavorativi non riuscirà a realizzare la sua consueta “rubrichetta”. Un appuntamento molto apprezzato e atteso dal pubblico del social. Poi Aurora si scusa ripromettendo che recupererà.

In questi anni,sulle orme dei genitori, la Ramazzotti ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione ad X-Factor di recente vesti i panni della iena nella omonima trasmissione. In una recente intervista a Vanity Fair ha commentato di aver colto il ruolo al volo a seguito di un’inaspettata richiesta. “Ho sempre voluto farlo”, il commento della 24enne.

Aurora Ramazzotti conquista i social: i messaggi di body positive

Accanto alla carriera televisiva, Aurora ha conquistato il mondo di Instagram diventando così influencer. Sovente sponsorizza brand e prodotti e intrattiene i fan con spiritosi siparietti. Inoltre ha dato vita a una sua rubrica personale dove risponde alle domande dei follower. Un vero e proprio appuntamento in cui la ragazza dà inoltre consigli al suo pubblico.

Per Aurora i social sono uno strumento di promozione ma anche di sensibilizzazione in merito a tematiche delicate. In particolare in molti contenuti la Ramazzotti ha trattato il tema del body positive. Di recente ha postato una foto in cui ha mostrato i primissimi capelli bianchi, nonostante la giovane età.

In passato inoltre aveva realizzato altre comunicazioni contro gli stereotipi imposti dalla società. La foto in cui ha mostrato il suo viso struccato e l’acne in vista è finita al centro dell’attenzione. Aurora si è da sempre contraddistinta per la sua sensibilità.

In passata ha avuto molte problematiche legate ai paragoni con i suo genitori. Solo grazie a un percorso di psicoterapia è riuscita a ritrovare la serenità.