Elodie, la minigonna è estrema. Difficile non guardare proprio lì. – Foto

Elodie dopo Sanremo spacca ancora sui social con il suo mini dress così corto che sembra non esserci. È un fuoco di emozioni

È stata la grande rivelazione di questo Festival di Sanremo, dipinta da tutti come una vera stella che ha brillato sul palco dell’Ariston non solo come cantate ma come una vera e propria diva. Parliamo di Elodie che anche quest’anno è tornata su quel palco ma in veste diversa.

Se l’anno scorso era tra i big in gara quest’anno è stata lei ad annunciarli, come spalla di Amadeus che l’ha scelta come co-conduttrice della seconda serata della kermesse dedicata alla musica italiana.

Ed Elodie non ha sbagliato un colpo, dalla sua discesa della scala, agli abiti con scollature e spacchi provocanti ed i cambi look, fino alla sua esibizione e al monologo apprezzato da tutti. Insomma per lei solo tanti applausi e apprezzamenti a più non posso in un momento in cui lo spettacolo soffre ancora e inesorabilmente lo stop di oltre un anno. Lei brilla e ha dimostrato di essere molto di più di una semplice cantate.

Elodie, il ballo sfrenato con la sua amica e quella gonna cortissima

E che sia un’icona sexy Elodie lo sa bene. Tante e diverse le volte in cui ha fatto girare la testa al folto pubblico dei social. A lei piace cambiare lo sappiamo con look sempre diversi, a partire dai capelli per proseguire lungo tutto il suo meraviglioso corpo. E anche dopo la bellissima e sfavillante esperienza di Sanremo, la cantante uscita dalla scuola di Amici di Maria de Filippi non si risparmia.

Ci mostra una minigonna estrema, inguinale potremmo dire. Un abitino fiorato cortissimo che arriva proprio lì, in quella zona così infuocata che attira l’attenzione di tutti. Calze velate e poco coprenti e la gioia di ballare con la sua amica Joanita che le dedica un dolce post, ricondiviso dalla cantante nelle Instagram stories, nel quale scrivere “Mi hai fatto piangere. Ti voglio bene amica mia”.

Il riferimento è di certo al Festival ma in questa foto le due sono sfocate, i loro volti poco nitidi mentre ballano ma l’abitino di Elodie vince su tutto.