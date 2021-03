Federica Pellegrini irriconoscibile, look estremo mai visto – FOTO

La nuotatrice Federica Pellegrini posta su Instagram uno scatto del look inedito in attesa di Sanremo, chiedendo consigli

Federica Pellegrini, considerata la più grande nuotatrice italiana di sempre, sarà ospite alla finalissima del Festival di Sanremo. In vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, proprio sul palco dell’Ariston presenterà, insieme all’ex sciatore Alberto Tomba, i due loghi proposti per le Olimpiadi. Avrà inizio una votazione per la scelta, che rappresenterà il simbolo dell’occasione, e sarà possibile esprimere la preferenza sul sito ufficiale o sull’App di Milano-Cortina.

Federica Pellegrini in attesa del Festival

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini, la star del nuoto italiano, a soli 16 anni ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004 nei 200 metri stile libero, conquistando il record dell’atleta più giovane a raggiungere il podio olimpico individuale. Il secondo record arriva nel 2008 ai Giochi di Pechino quando vince l’oro, il primo successo olimpico italiano nella storia del nuoto femminile. Ed è stato solo l’inizio di una celebre carriera, che conta innumerevoli medaglie e vittorie, per un’atleta eccellente e costante, davvero unica.

In preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021, che dovevano avere luogo nel 2020 ma sono state rimandate a causa della pandemia, sarà ospite alla finalissima del Festival di Sanremo. Su Instagram ha postato lo scatto della sua naturale ed estrema stanchezza, con annesso richiesta di aiuto: “si accettano consigli, rimedi della nonna, pozioni magiche per essere un fiore“. Insomma, il Festival fa questo effetto proprio a tutti, anche a un’atleta del suo calibro, nonché personaggio televisivo ormai di casa a Italia’s Got Talent.

Ma la Pellegrini è anche considerata una delle atlete più belle e sexy esistenti, e non ci sono dubbi sulla riuscita della preparazione. Sarà magnifica come sempre e scenderà quella scalinata da diva, per la nostra ammirazione.