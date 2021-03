Eleonora Boi il look stravagante e lo sguardo impenetrabile. Pazzesca – FOTO

La bellissima Eleonora Boi è una giornalista sportiva e star del web. Nasce a Cagliari nel 1986 e si laurea nel 2012 in Scienze Politiche. Durante il suo percorso formativo si è affacciata anche al mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia.

Eleonora inizia la sua carriera lavorativa su Emme 2, emittente radiofonica di Cagliari. Dopo aver conseguito il tesserino da giornalista pubblicista ha portato avanti uno stage nell’ufficio stampa del comune di Cagliari occupandosi di eventi sportivi.

Successivamente si è trasferita a Milano ed è stata assunta a Sportitalia, nel 2014 è entrare a far parte della redazione di Premium Sport.

In redazione Eleonora Boi si occupava della postazione touch, e commentava ciò che accadeva sui social. Successivamente ha lavorato come inviata ed oggi presenta You Premium, programma in onda su Premium tutte le domeniche alle 18.15 con Sandro Sabatini.

LEGGI ANCHE —-> Jennifer Lopez fa impazzire: gonna cortissima, è inguinale. Il paradiso –

Eleonora fa impazzire il web con il suo look

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

LEGGI ANCHE —-> Francesca Michelin si stende e fuori la lingua. La FOTO FA BOOM di like

Fisico mozzafiato, occhi chiari e sorrido dolcissimo, oltre a sapere il fatto suo come giornalista, Eleonora Boi è anche una ragazza bellissima e grazie alla sua semplicità ha conquistato il mondo del web. La conduttrice vanta su Instagram 766mila follower e si diverte a postare momenti più disparati, foto sexy e divertenti. E’ molto apprezzata da coloro che fanno parte del suo mondo social.

Nel suo ultimo post si mostra dolcissima nel suo look stravagante. Baciata dal sole i suoi occhi brillano ancor di più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora ha un sogno, quello di condurre il programma giornalistico le Iene.