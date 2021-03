Jennifer Lopez fa impazzire: gonna cortissima, è inguinale. Il paradiso – FOTO

Jennifer Lopez fa “impazzire” i follower di Instagram con uno spacco di gonna cortissima: il “paradiso all’improvviso”

Non ci sono più aggettivi per descrivere la “verve” di sensualità che lascia trasparire la superstar di origini portoricane, Jennifer Lopez. La foto su Instagram, pubblicata pochi istanti fa lascia tutti i fan a bocca asciutta.

Jennifer Lopez è una divina sexy simbol del mondo dello spettacolo e questa volta sembra dimostrarlo appieno, grazie alle immense qualità di recitazione e sex appeal. Un mix di eleganza e seducenza a tutto spiano, che solo in poche possono vantare al giorno d’oggi.

D’altronde parliamo di una star del cinema che ha da sempre il favore del pubblico, dalla sua parte, sempre inorgoglito dalle sue performances mozzafiato. La ballerina e showgirl di Castle Hill, negli USA riesce sempre ad attirare le attenzioni di tutti, grazie all’esperienza da produttrice cinematografica e discografica che non lascia affatto a desiderare

Jennifer Lopez distesa sul pavimento è “illegale”: sù il morale dei fan

Jennifer Lopez, la superstar statunitense ha pubblicato una foto su Instagram che sta facendo inevitabilmente il giro del web. Sale l’attenzione e la temperatura attorno ad un ambiente che la ritrae in perfetta solitudine ma con il meglio che si possa scorgere da una femminilità divina e immensa.

Quando non è all’opera con il canto e le performance mozzafiato di recitazione riesce sempre a regalare un colpo d’occhio di stile e raffinatezza, tipiche di una superstar. Jennifer ha lasciato, dunque, ancora una volta il segno nel cuore indolenzito ed emozionato dei follower che hanno individuato in lei, un repertorio di qualità paradisiache e super sensuali.

L’ex attrice de “Le Ragazze di Wall Street” ha rappresentato la più alta espressione del fascino di una donna, distesa in terra sul pavimento. Lei è pronta a regalare ancora una volta emozioni senza fine, con un paio di scarpe eleganti a tacco elevato.

Lo spettacolo continua nel segno di un outfit super “illegale” con spacco inguinale, perfettamente visibile dalla posa sul fianco. Si tratta di una gonna cortissima nera che fatica a trattenere l’irruenza delle forme in vita.

Insomma, la showgirl e imprenditrice ha lasciato tutti senza fiato: per i fan più intimi il “paradiso” è diventato tutto ad un tratto realtà: chapeau!