Silvia D’Avenia sopra nulla, sotto via i jeans. In slip è suprema-FOTO

La bella Silvia D’Avenia ha condiviso una foto sensuale su instagram in cui appare senza maglietta, i fan vanno in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La D’Avenia è sempre più sexy, in una foto su instagram appare completamente senza freni. Si è fatta immortalare senza maglietta, con solo le braccia che coprono il seno e sotto indossa i jeans con gli slip in vista. Sono tantissimi i commenti che ha ricevuto sotto alla foto tra cuoricini e commenti d’adorazione. “Ma non poteva togliere le braccia..così giusto per giocare e che..”.

Silvia D’Avenia sempre più sensuale su instagram, senza freni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La D’Avenia è seguita e apprezzata da moltissimi, su Instagram ha 254 mila followers. La bella D’Avenia condivide tantissime foto in lingerie sexy di tutti i colori. Altrimenti la bella influencer appare in bikini minuscoli che la fanno apparire ancora più sensuale. La formosa D’Avenia ha studiato danza a Torino dove abita. Lei è tra le donne di instagram più ambite dagli uomini, tra questi c’è anche il famoso calciatore Neymar che l’avrebbe approcciata sul social network. Lei però le avrebbe dato un due di picche. Il secondo approccio andato male per il calciatore che ha poi provato con Chiara Nasti che ha invece scelto un’altro e più giovane calciatore della Roma.

Neymar ha mandato un cuoricino alla modella Silvia D’Avenia e lei ha esibito il messaggio sul suo profilo ma senza rispondere. L’influnecer fa letteralmente impazzire il web. Riceve migliaia di commenti per le sue foto sensuali e la sua bellezza. Bellissima si, ma il tocco del chirurgo si nota, le labbra sono gonfie e anche il naso sembra aver subito qualche modifica. Anche il seno prorompente della bella influencer sembra aver subito qualche ritocco. Staremo a vedere chi riuscirà a conquistare il cuore della bella e sensuale modella e influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Al momento infatti sembrerebbe essere single la D’Avenia, ma non è detto, solo perché non condivide foto in compagnia non vuol dire che non ci sia qualcuno nella sua vita e nel suo cuore. Sicuramente però non è il calciatore Neymar che ha rifiutato categoricamente, forse non è il suo tipo.