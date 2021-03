Seguite su Instagram Nunzia De Girolamo? La conduttrice è alle prese con un nuovo programma televisivo ed ogni giorno si fa più bella FOTO

Classe 1975, nata a Benevento, Nunzia De Girolamo è stata una politica italiana, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta a deputata per due legislature, la quindicesima e sedicesima per Forza Italia, poi il Popolo della Libertà e successivamente per Nuovo Centrodestra. Attualmente si sta dedicando al mondo della televisione. E’ moglie e mamma di una bambina di nome Gea. Ultimamente è sempre più seguita sui social e in particolare su Instagram, dove i follower sono aumentati arrivando a quasi cento mila. Il programma di cui si sta occupando si chiama Ciao Maschio, da molti criticato e da altri amato. Ma precisamente di cosa si tratta?

Nunzia De Girolamo: le foto fanno impazzire, perché?

Alla guida del programma Ciao maschio, in onda ogni sabato pomeriggio sulla Rai, Nunzia De Girolamo ogni volta sceglie tre uomini da intervistare. Le prime puntate non hanno avuto il successo sperato, l’ex politica non ha molta esperienza nell’ambito e deve ancora abituarsi allo studio e a tutto il mondo della televisione che nel passato vedeva solo sporadicamente. Il salto di qualità non è ancora arrivato ma sicuramente una svolta c’è: Nunzia si fa ogni giorno più bella e le sue foto su Instagram cominciano a fare il giro del web come se fosse una tra le più gettonate. I suoi completi sono ormai un must, per non parlare degli accostamenti di colore che ogni sabato ci regala.

Nell’ultima foto pubblicata indossa una gonna nera di pelle e una camicia di raso rosa, il colore di questa primavera, tacco a spillo e il suo sorriso magico. Insomma la De Girolamo non ha nulla da invidiare alle influencer o alle showgirl più giovani di lei.