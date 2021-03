Elisa De Panicis, svela il lato più sensuale: sguardo mozzafiato – FOTO

Elisa De Panicis si mostra su Instagram con un primo piano in cui è bellissima. Indosso una camicia dalle trasparenze, svela il suo lato più sensuale.

Una Elisa De Panicis affascinante e sensuale è apparsa su Instagram. Nel suo ultimo post si è mostrata con un primo piano in cui è radiosa. Indosso una camicia dalle trasparenze, svela il suo lato più sensuale.

Sguardo misterioso e lunghi capelli biondi rendono la foto ancora più suggestiva. Subito i suoi follower commentano il post spendendo parole di apprezzamento per la sua bellezza. L’nfluencer è seguitissima su Instagram. E’ un milione il numero di follower che ogni giorno interagiscono con la modella. Tantissimi gli scatti pubblicati da Elisa. In ogni foto sfoggia il fisico mozzafiato e i lineamenti angelici. L’ex del Grande Fratello Vip è molto amata dal pubblico.

Classe 1992, è originaria di Monza. La De Panicis trascorre l’adolescenza in Spagna dove diventa nota a seguito della partecipazione di svariati programmi equivalenti ai format italiani dell’Isola dei Famosi e di Uomini e donne.

Elisa De Panicis: da influencer, a Uomini e donne, al Grande Fratello Vip

Dopo aver vissuto in Spagna, Elisa De Panicis torna in Italia. Qui porta avanti la carriera da influencer collaborando per noti brand del settore moda. Poi la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 uscendo a metà dell’edizione.

Nella casa la modella si è distinta per il suo carattere forte e determinato conquistandosi la simpatia del pubblico affascinato anche dalla sua bellezza. La sua fama è anche legata a Uomini e donne. Elisa partecipò come corteggiatrice di Alessio Lo Passa.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, secondo alcune voci, a seguito dell’Isola dei Famosi spagnola avrebbe avuto una storia con Ronaldo nel 2016.