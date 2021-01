Elisa De Panicis, costume da infarto e forme in bella mostra – FOTO

L’ex gieffina pubblica uno scatto con un costume intero che incanta i followers: fisico mozzafiato e bellezza disarmante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

La sexy modella è nota al grande pubblico per aver partecipato a gennaio 2020 al Grande Fratello come concorrente nella Casa più spiata d’Italia.

Sale alla ribalta per il bacio appassionato che si è scambiata con Mila Suarez al Cinema di Venezia sul Red Carpet, sempre lo scorso anno.

Nasce a Monza nel 1992 e diventa famosa in Spagna per aver partecipato a Mujeres y hombres (Uomini e donne in versione spagnola) e Supervivientes (L’isola dei Famosi in versione spagnola).

A Uomini e donne conosce Juanma ma la loro relazione non dura più di qualche mese.

Dopo queste esperienze diventa un’influencer di successo in Spagna e torna in Italia prendendo parte al reality più famoso.

La bellissima Elisa parla fluentemente Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese e Francese.

Elisa De Panicis: incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

La sexy lombarda ammalia i suoi fans con uno scatto splendido in cui mette in mostra le sue forme incontenibili.

Indossa un costume intero nero monospalla con dei ricami sul ventre che la rendono ancora più sensuale. Il decolleté sembra scoppiare nella sua mise e la silhouette è invidiabile.

Nel 2016 la bellissima Elisa ha avuto una relazione con calciatore Cristiano Ronaldo durata pochissimo ma sembra avere interessi anche per il genere femminile tanto che dopo lo scambio con Mila Suarez le due hanno confessato nei salotti di Barbara D’Urso che si stavano frequentando.

Orgogliosa e dal carattere forte, la sexy influencer conta un milione di followers, sotto la foto scrive nella didascalia: ‘happiness’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Tantissimi i commenti di apprezzamento sotto lo scatto dal suo pubblico di diversi paesi europei infatti non sono solamente italiani i messaggi di complimenti ricevuti dopo il post condiviso su Instagram.