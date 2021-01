Barbara Pedrotti ha illuminato il mondo dei social con una foto incredibile: la giornalista è sempre più bella e sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara Pedrotti è sicuramente una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La 38enne sa come deliziare i suoi ammiratori e continua a pubblicare scatti fenomenali sui social network mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua straordinaria bellezza. La classe 1962 ha un buon seguito su Instagram: il suo account vanta ben 268mila follower.

Barbara, poco fa, ha mandato in visibilio i suoi fan condividendo uno scatto favoloso.

La giornalista ha sfoderato un sorriso raggiante e ha catturato l’interesse dei follower con il suo sguardo profondo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Barbara Pedrotti da urlo, lo scatto fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara, poco fa, ha deliziato i suoi fan condividendo uno scatto bellissimo sui social. La giornalista mette in mostra il suo sorriso contagioso e fa impazzire tutti con il suo sguardo profondo. Il suo viso è incantevole come sempre. Il post ha già superato i 6mila cuoricini.

La foto è probabilmente vecchia, stando a quanto si legge nella didascalia. “Luglio 2018

I campi di lavanda, i pain au chocolat (e tutta la pâtisserie francese che adoro), il ritmo frenetico e meraviglioso della Grande Boucle… la mia prima esperienza lavorativa al Tour De France”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

La Pedrotti, qualche settimana fa, lasciò tutti a bocca aperta postando una fotografia in cui piazzò le sue incredibili gambe in primissimo piano. Uno dei volti più noti della trasmissione “Bwin” ama allenarsi con rigore e costanza.