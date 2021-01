Caterina Balivo, il desiderio del 2021 sulla famiglia: “Non sempre è facile”

Caterina Balivo da poco tempo ha lasciato la conduzione di “Vieni da me” per dedicarsi alla famiglia. La ex presentatrice ha rivelato il suo desiderio per questo 2021 appena iniziato

Caterina Balivo è stata il volto della trasmissione di Rai Uno “Vieni da me” per ben due anni. La conduttrice ha lasciato la conduzione del programma a maggio per dedicarsi ad altri progetti personali ma soprattutto per stare più tempo con la sua famiglia. Per tanto tempo ha tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo con interviste interessanti e argomenti di qualità fino alla decisione di prendersi una pausa, che si preannuncia molto lunga. Per fortuna, i suoi fan possono continuare ad ammirarne bellezza e professionalità sui social dove oggi ha dedicato un pensiero alla sua famiglia. La Balivo ha abituato i suoi sostenitori alla sua schiettezza ed è proprio con questa peculiarità che la contraddistingue ha scritto su Instagram il suo desiderio per l’anno appena iniziato.

Caterina Balivo il desiderio sulla famiglia per il 2021