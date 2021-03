Amadeus e il terzo Sanremo: arriva annuncio ufficiale

Amadeus e il terzo Sanremo, si farà si o no? Il presentatore e direttore artistico ha rotto il silenzio

Amadeus e il terzo Sanremo, ci sarà si o no? Il direttore artistico e presentatore oggi ha rotto il silenzio. L’Ama Ter non ci sarà, questo l’annuncio ufficiale fatto oggi dal presentatore che come Carlo Conti non farà il suo trittico alla guida della kermesse della canzone italiana.

E così la tanto amata coppia Amadeus-Fiorello termina stasera la sua “missione” Sanremo. Il prossimo anno non li vedremo più all’Ariston. “Due eventi storici” possono bastare ha sottolineato oggi il direttore artistico che ha ringraziato tutti coloro che lo hanno voluto in questa bella avvantura, da Teresa De Santis a Stefano Coletta.

“Sanremo è un evento, un progetto, non è un programma tv. Quindi tra qualche anno, quando ne avrò 70, magari ne possiamo riparlare“ ha ironizzato Amadeus che questa sera insieme al suo amico Fiorello si appresta a condurre la serata conclusiva di questo Festival di Sanremo impegnativo e strano.

Amadeus e il Festival, lui si ferma a due

“Quello di quest’anno è stato rivoluzionario anche nella musica, non solo negli ascolti e nelle fruizioni – ha sottolineato Amadeus – Non speravamo alla vigilia in questi risultati, li sognavamo. Così come avere nove canzoni di Sanremo già nella top ten”.

Insomma il direttore artistico è soddisfattissimo di questa sua maratona e pare deciso a non tornare indietro. Due edizione di Sanremo bastano e avanzano, soprattutto dopo il miracolo compiuto in questo anno di pandemia, andando comunque in scena, dando respiro allo spettacolo e dimostrando che rispettando i protocolli si può fare.

Amadeus e Fiorello sono stati elogiati dal direttore di Rai1, Stefano Coletta che li ha definiti come due gladiatori che hanno vinto una sfida. Quello che hanno fatto lo ha definito come un “atto eroico” insieme alla Rai che con serietà hanno portato avanti una “operazione culturale”.