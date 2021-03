Elena Santarelli ha condiviso un video davvero particolare sui social network: la conduttrice sfodera tutta la sua bellezza e femminilità.

Elena Santarelli è una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani: la nativa di Latina è dotata di una bellezza straordinaria e di un fascino esagerato. La classe 1981, nella sua carriera, ha realizzato calendari sexy, ha sfilato per diversi marchi di caratura mondiale, ha partecipato a reality di successo come ‘L’isola dei famosi’.

La Santarelli è seguitissima sui social network, in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 1,8 milioni di followers. La 39enne ama condividere scatti meravigliosi in cui mette in mostra tutta la sua avvenenza. La conduttrice e showgirl, poco fa, ha messo in rete un video davvero particolare, deliziando la platea con la sua avvenenza.

Elena Santarelli, il video è pazzesco: che bomba

Elena, poco fa, ha mandato in estasi i suoi followers condividendo un video molto particolare. La nativa di Latina sta preparando una panna montata da mettere sulle fragole. Nella sua splendida cucina, durante i preparativi, la conduttrice balla in modo molto soave e grazioso.

Il suo viso è come al solito bello e luminoso. Le sue labbra sono decisamente irresistibili. Il post ha raccolto in breve tempo più di 130mila visualizzazioni. “Non è un dessert: una coppa di fragole con panna montata non è un dolce, come tutti pensano. Questo piatto contiene infatti pochissimi zuccheri, solo quelli della frutta“, ha spiegato nella sua didascalia.

Elena, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo uno scatto in cui indossava un vestitino cortissimo con gambe in vista.