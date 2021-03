Fiorello comunica il numero di Franceschini, ma è di un’altra persona

Nel corso della serata finale del Festival di Sanremo, durante un momento goliardico Fiorello finge di sare il numero di telefono di Franceschini ma accade l’impensabile

È iniziata la finale del Festival di Sanremo al termine della quale verrà decretato il vincitore di questa 71esima edizione. Accanto ad Amadeus ancora una volta l’immancabile Fiorello che inizia la puntata con un momento goliardico dei suoi.

Fiorello comunica il numero di telefono di Franceschini, ma accade l’impensabile

Salito sul palco per scambiare alcune battute insieme ad Amadeus, Fiorello affronta dapprima quanto dichiarato in conferenza oggi proprio dal conduttore. Quest’ultimo ha infatti comunicato che non farà un altro Sanremo, ufficializzando così la sua ultima conduzione per il momento.

Al termine di questo momento Fiorello scherza con il pubblico affermando di aver sentito per telefono il ministro dell’Istruzione Franceschini. “Se volete parlargli questo è il numero…”, dichiara lo showman che procede con il dare un numero di telefono. Mentre i telespettatori hanno senza dubbio pensato si trattasse di un numero inventato -e forse sul momento lo era- si è scoperta che in realtà appartiene a una persona reale che si ritroverà forse sommersa di messaggi e chiamate nelle prossime ore.