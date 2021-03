La cantante ligure Annalisa Scarrone, più semplicemente Annalisa, a Sanremo 2021 suscita la curiosità dei suoi fan e del popolo dei social grazie a un particolare.

Annalisa, cantante ormai affermata dalla voce straordinaria, nata artisticamente nel “vivaio” di Maria De Filippi, è arrivata sul palco dell’Ariston con la sicurezza di una vera star della musica pop italiana.

Un particolare della bella cantante ligure non è passato inosservato

Da giorni i suoi estimatori si chiedono sui social e non solo come faccia Annalisa ad avere delle sopracciglia tanto perfette e in ordine.

Il suo sguardo, infatti, è perfettamente incorniciato dalle sopracciglia che risultano compatte e molto scure.

Probabilmente la cantante dai capelli rossi e dalla delicata timidezza si è sottoposta a un piccolo “intervento” di microblading cioè quella particolare tecnica, molto in voga negli ultimi mesi, che consente di colorare le sopracciglia per avere uno sguardo più definito e penetrante.

Infine, un altro particolare della bravissima Annalisa ha attirato l’attenzione del pubblico da casa e cioè quel tatuaggio sotto al seno che veniva esaltato dalla scollatura profonda del vestito.

Quel tipo di tatuaggio ricorda una delle artiste pop più famose del mondo cioè Rihanna, la cantante americana nata alle Barbados che è conosciuta e ammirata in ogni angolo del pianeta Terra.