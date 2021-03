Maria Pia Calzone, “Donna Imma” in costume è qualcosa di indimenticabile – FOTO

La splendida attrice Maria Pia Calzone pubblica un post in bianco e nero, è uno schianto seduta e terra con addosso un costume leopardato

Molto attiva sui social e sempre portavoce di un sorriso contagioso a cui i suoi fan non sanno resistere. Stiamo parlando di Maria Pia Calzone, classe 1967, che ama condividere proprio su Instagram alcune pillole della sua vita privata, dal lavoro al tempo libero e anche qualche consiglio di vita prezioso.

La conosciamo tutti per il suo ruolo nella serie “Gomorra” dove riveste il ruolo di Donna Imma, ma nel 2017 torna in tv con la fiction “Sirene”, ma è anche l’anno in cui collabora per la prima volta con il regista Ferzan Özpetek in “Napoli Velata” e con Carlo Verdone in “Benedetta follia”.

Maria Pia Calzone affascina nella sua semplicità: incantevole in costume leopardato

“Qualunque cosa sia…non mi interessa. A prescindere #mood #gentedibuoncarattere”. Lo dice “Donna Imma” a margine dello scatto che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram poche ore fa. Si tratta ovviamente di uno scatto di qualche estate fa, lei seduta comodamente sul pavimento e la schiena appoggiata ad un vecchio mobile di legno chiaro.

Indossa un costume intero leopardato ed una camicia oversize sulle spalle, gli occhi chiusi e la mano tra i capelli che la cadono sulle spalle. La foto in bianco e nero sembra un ricordo amarcord di molto tempo addietro, quando tutto era nella normalità e ci si poteva godere anche questi momenti spensierati in piena libertà.

“Qualunque cosa sia non mi interessa” è un buon auspicio che i suoi fan catturano con grande entusiasmo. Anche Sandra Milo le lascia un commento spassionato: “Mamma mia, che bella questa foto nella sua semplicità”.