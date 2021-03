Sabrina Salerno non smette di far sognare i suoi followers su Instagram: l’ultimo scatto condiviso online è semplicemente spaziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La bellezza di Sabrina Salerno è semplicemente intramontabile: la nativa di Genova ha superato i 50 anni da alcuni anni ma è sempre una forza della natura ed è dotata di un fisico mostruoso. La cantante è una vera e propria regina sui social network: i suoi scatti bollenti condivisi su Instagram non passano mai inosservati.

Sabrina, anche oggi, ha mandato in visibilio i suoi ammiratori condividendo una fotografia da capogiro. La classe 1968 indossa un vestitino estremamente sexy e piccante che mette in risalto il suo corpo magnifico.

Sabrina Salerno, vestitino afrodisiaco: meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, nell’ultimo scatto che ha piazzato in rete, ha provocato diversi attacchi cardiaci. La cantante sfodera un vestito con paillettes decisamente incantevole che mette in rilievo il suo fisico spaziale. Il lato A della nativa di Genova è semplicemente mostruoso e fa impazzire tutti, con il suo seno prorompente in bella vista.

“Bellezza senza fine”, “Incantevole come sempre”, “Che spettacolo”, “Classe ed eleganza, fascino e bellezza”, “Sei meravigliosa”, “Superba”: questi sono solo alcuni degli innumerevoli commenti apparsi sotto al post. L’immagine, in meno di un’ora, ha già raccolto 10mila cuoricini e più di 200 commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Qualche giorno fa la Salerno bloccò letteralmente il web con una fotografia stupefacente in cui indossava soltanto slip e magliettina cortissima, con ventre totalmente scoperto. Nonostante gli anni che passano, l’icona sexy degli anni Novanta è ancora in splendida forma.