Andrea Delogu , “ci vuole buon gusto e…”. Gli scatti che piacciono al web

Andrea Delogu, conduttrice tv, speaker a Radio2, scrittrice e attrice. E’ tanto amata sul web soprattutto per le sue pillole di saggezza e gli scatti mozzafiato.

Andrea Delogu è una scrittrice italiana, contutrice radiofonica e conduttrice televisiva. Sin da giovane è appassionata alla recitazione al canto e alla dizione, debutta nel mondo lavorativo nel 2002 nello show di Italia 1, Mai dire Domenica, come letterozza. Nel 2004 fa parte del programma Campioni, il sogno. Nel 2014 conduce tre edizioni del programma Stracult e nel 2015 conduce Il processo del lunedì. Nel 2018 con Renzo Arbore conduce Indietro tutta! 30 e l’ode e nel 2019 conduce Guarda… Stupisci, entrambi in prima serata su Rai 1. Attualmente è impegnata dal lunedì al venerdì nella conduzione de La Versione delle Due insieme a Silvia Boschero.

Andrea Delogu: ” Ci vuole buon gusto e tanto appetito”

Nelle foto postate qualche ora fa su Instagram, Andrea la rossa, è intenta a gustare un’insalata di riso e tonno, dall’aria soddisfatta se la gode e pensa all’ultima serata del Festival di Sanremo che andrà in onda questa sera su Rai 1.

Andrea come didascalia alle foto scrive: “Ci vuole buon gusto e tanto appetito. (Bella la lingua italiana eh?). #sanremo2021 perlata.” L’attrice sfoggia un look particolare, corpetto bianco, pantalone nero di raso e coda da cavallo, il pezzo forte è una cappa gioiello di C I R C U S H O T E L, che la scrittrice sfoggia con gran piacere.

Andrea è pronta a commentare l’ultima serata del Festival di Sanremo su Rai Radio 2.