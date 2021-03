LEGGI ANCHE –> Sanremo 2021, Ibrahimovic: la batosta sconvolgente prima del Festival

Correa aveva illuso la sua squadra segnando il gol del vantaggio in casa della Juventus. I bianconeri soffrono tantissimo nella prima mezz’ora, ma riescono a riorganizzare le idee e a pareggiare i conti con un bel gol di Rabiot (Reina visibilmente sorpreso). Poteva starci un calcio di rigore per la Juventus: l’arbitro non ha visto un fallo di mano da parte di un calciatore ospite. La Lazio sfiora il gol del vantaggio: Milinkovic colpisce la traversa con un bel colpo di testa. Chiesa, poi, parte in contropiede e pesca perfettamente Morata: lo spagnolo batte ancora Reina con un tiro forte e preciso. Due minuti dopo, l’ex Chelsea e Real Madrid (tra le altre) sigla la sua doppietta personale trasformando in rete un calcio di rigore.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5 (69′ Arthur 6), Danilo 6, Demiral 6, Alex Sandro 6; Chiesa 6.5, Rabiot 7, Ramsey 6.5(69′ McKennie 5.5), Bernardeschi 6; Kulusevski 6, Morata 7.5 (69′ Cristiano Ronaldo 6). All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina 5; Marusic 4.5, Hoedt 5, Acerbi 5; Lulic 5(55′ Patric 5.5), Milinkovic-Savic 5.5, Leiva 5.5(55′ Escalante 5.5), Luis Alberto 5.5 (82′ Muriqui s.v), Fares 6; Correa 6.5, Immobile 5 (82′ Caicedo s.v). All. S. Inzaghi

Arbitro: Davide Massa

Reti: 14′ Correa (L), 39′ Rabiot (J), 57′ Morata (J), 59′ Morata (J)

Ammoniti: 80′ Acerbi (L)

Migliore in campo: Morata

La Juventus, prima di far visita al Cagliari, ospiterà il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. I bianconeri devono ribaltare il 2 a 1 dell’andata. La Lazio, invece, ospiterà il Crotone venerdì sera.