Stupro al parco, 22enne violentata mentre fa jogging

Lo stupro di ieri a danni di una 22enne è l’ennesimo atto di violenza accaduto nella Capitale, aperte molte piste per risalire al violentatore

Nel Parco di Villa Giordani nella periferia della capitale, una ragazza di 22 anni è stata aggredita e violentata ieri mattina verso le 7.30. La giovane che stava correndo nel parco, ha raccontato alla polizia e ai sanitari che l’hanno soccorsa di essere stata presa alle spalle da un uomo che, dopo averle tappato la bocca ha abusato di lei lasciandola poi esanime sul terreno.

La ragazza ora si trova sotto choc in ospedale, provata per ciò che ha subito e per ricevere tutti gli accertamenti del caso. Sull’inchiesta indaga la Squadra Mobile di Roma.

LEGGI ANCHE -> Incidente mortale tra due auto: perde la vita una donna

Violenza in pieno giorno nel Parco Giordani, i dettagli

LEGGI ANCHE -> Stupro al parco di Villa Gordiani, la vittima 22enne: “Facevo Jogging”

Ieri mattina in pieno giorno una 22enne che stava facendo jogging nell’area verde di via Prenestina, parco di Villa Giordani nella periferia romana, è stata violentata da un uomo che le ha coperto prima la bocca per non farla urlare. L’uomo dopo la violenza si è dato alla macchia e di lui si sono perse le tracce.

RomaToday ha raccontato che il fatto è avvenuto verso le 7.30 e che la chiamata di soccorso al 118 è arrivata poco prima delle 8. La giovane è stata soccorsa in profondo stato di choc e portata d’urgenza all’ospedale per ricevere tutte le cure. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della Polizia per perlustrare l’area dove è avvenuto lo stupro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Al momento non si hanno informazioni più precise e le forze dell’ordine fanno appello a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti, si stanno supervisionando anche le eventuali telecamere presenti in zona per poter ricostruire la dinamica dei fatti.