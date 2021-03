Kim Kardashian da sogno in bikini: due bombe esplosive – FOTO

Kim Kardashian ha condiviso l’ennesima fotografia straordinaria sui social network: il suo fisico è decisamente meraviglioso.

Kim Kardashian è uno dei personaggi televisivi statunitensi più famosi al mondo. La classe 1980 vanta numeri pazzeschi sui social network ed è una delle celebrità più seguite su Instagram. Il suo account Instagram possiede ben 208 milioni di followers. L 40enne è anche un imprenditrice di successo e ha lanciato prodotti cosmetici e di bellezza legati al suo nome.

Kimberly (il suo nome completo) posta quasi tutti i giorni scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve favolose. La nativa di Los Angeles, anche oggi, ha pubblicato una fotografia in bikini che ha fatto impazzire tutti.

Kim Kardashian in bikini: lato A pazzesco

Kim, poco fa, ha condiviso in rete una fotografia strepitosa in cui indossa un bikini favoloso che mette in risalto il suo lato A da brividi. Il décolleté della celebrità è pazzesco e fa sognare gli innumerevoli followers. Il suo addome incredibile non passa inosservato, così come le sue labbra carnose. La 40enne si trova su una bella spiaggia.

“Buona giornata”, ha scritto la classe 1980 ovviamente in lingua inglese. L’immagine ha già raccolto 2,5 milioni di cuoricini e più di 8mila commenti. I suoi numeri su Instagram sono incredibilmente esagerati.

La Kardashian, qualche giorno fa pubblicò una foto sublime in cui era praticamente nuda, facendo impazzire i suoi ammiratori.