Maria De Filippi fermata da Mediaset: bloccata la sua trasmissione. Il motivo

Il consueto appuntamento di “C’è posta per Te”, di Maria De Filippi non andrà in onda questa sera sulle reti Mediaset: scopriamo il perchè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi❤ (@_maria.de.filippi_123)

Ogni sabato su Canale 5, l’appuntamento con “C’è Posta per Te” e i suoi protagonisti regala sempre tante emozioni al pubblico a casa. La postina, Chiara Carcano è la “spalla” di fiducia della madrina del programma, Maria De Filippi e una “portatrice” di sana felicità e buon umore.

Grazie al suo sorriso stampato sulle labbra, chi riceve l’invito a casa ha sempre un buon motivo per presentarsi in studio, affinchè accada qualcosa di inaspettato. Purtroppo, oggi siamo quì a ribadirvi ufficialmente che il programma di Maria De Filippi del sabato sera non andrà in onda, quest’oggi per motivi ben specifici.

Al momento il programma verrà sospeso per poi riaprire i battenti al suo pubblico, il prossimo weekend. A tal proposito, gli addetti al gossip hanno spiegato i motivi per cui Maria non sarà di scena con i suoi amici postini

LEGGI ANCHE —–> Tommaso Zorzi a Verissimo: “I più falsi del GF Vip? Vi faccio i nomi”

Maria De Filippi fermata dagli addetti alla programmazione televisiva: la spiegazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tv Italiana (@tv_italiana)

LEGGI ANCHE —–> Sanremo 2021, il brano di Arisa: il testo della canzone”Potevi fare di più”

Questa sera su Canale 5 non andrà in onda l’appuntamento fisso del sabato, con “C’è Posta per Te”. La conduttrice, Maria De Filippi si è detta molto dispiaciuta della notizia o meglio di un quasi obbligo degli addetti alla programmazione Mediaset, che le hanno impedito di prendersi la scena.

I motivi dell’improvviso stop nelle programmazioni di Canale 5 sono legati al “boom” di ascolti che da quattro serate a questa parte sta producendo il Festival di Sanremo. E’ quasi improponibile pareggiare l’ascesa mediatica della kermesse musicale più seguita dagli italiani ed è per questo che vi è stato deciso di rimandare la trasmissione di “C’è Posta per Te” a sabato prossimo.

Questa sera le attenzioni del pubblico saranno inevitabilmente concentrate sul palcoscenico dell’Ariston. Andrà in onda infatti l’ultima puntata di questa straordinaria ma particolare cavalcata di nuove e vecchie leve musicali, tra le quali verrà estrapolato il nome del vincitore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teatro Ariston di Sanremo (@aristonsanremo)

Amadeus e Fiorello saranno i motivatori dell’evento e accoglieranno altri ospiti speciali. Tra questi, Serena Rossi, reduce dal successo di Mina Settembre su Rai 1