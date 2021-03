Sanremo 2021: gli ascolti della quarta serata. Cosa dice l’ Auditel

Festival di Sanremo 2021. Cosa dicono i dati auditel della quarta serata della kermesse canora? In corsa verso la finale

La 71^ edizione del Festival di Sanremo non decolla. I dati Auditel hanno parlato chiarissimo. Se la kermesse canora ha comunque monopolizzato gli ascolti degli ultimi quattro giorni, non fa il boom come l’anno precedente. Al timone sempre il preparato Amadeus insieme all’esilarante Fiorello. Cosa c’è, dunque, che non va?

Sicuramente lo show che si potrae fino a tarda ora non aiuta e, come ha ricordato lo stesso presentatore per diustificarsi, siamo pur sempre nel mezzo di una pandemia. “Va bene così, il paese è in guerra e c’è gente che soffre. Rimane il miglior prodotto televisivo che ci possa essere in una situazione in cui ci sono persone che non sanno se la sera metteranno il piatto in tavola.”

Leggi anche >>> Sanremo 2021: gli ascolti della terza serata. Il verdetto degli italiani

Quali sono i dati di ascolto della quarta serata del Festival di Sanremo 2021?

Leggi anche >>> Sanremo 2021. Ascolti della seconda serata: cos’è cambiato

Facciamo un paragone. La quarta serata di Sanremo 2020 ottenne un anno fa i seguenti dati di ascolto: 12.674.000 spettatori (share 52,32%) nella prima parte (fino a mezzanotte circa); 5.819.000 spettatori (share 55,89%) nella seconda parte. La media totale fu dunque di 9.504.000 spettatori (share 53,3%).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La quarta serata dell’edizione attuale ha visto esibirsi tutti i 26 Big in gara, la vincita di Gaudiano nella sezione Giovani (in concorso con Davide Shorty, Wrongonyou e Folcast) e un’esibizione stratosferica di Achille Lauro insieme a Fiorello. Gli ascolti hanno premiato Amadeus per questo quarto appuntamento con la musica?

Sono stati 8.014.000 gli spettatori a vedere la serata del 5 marzo, segnando il 44.7% di share. La prima parte, dalle 21.25 alle 23,38, ha registrato 11.115.000 spettatori con il 43.3% mentre la seconda parte, dalle 23.42 alle 25.59, ha segnato 4.980.000 spettatori con il 48.2%.